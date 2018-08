Scoperto resort di lusso abusivo con piscina e vista panoramica, blitz della polizia: due denunce

Il resort? Abusivo. Blitz della polizia di Assisi in una struttura ricettiva "fantasma" e due denunce a carico dei titolari. Si tratta di una 42enne perugina, incensurata, che ha ammesso di svolgere attività ricettiva, ma di essere subentrata da poco nella gestione per conto di un parente, un 45enne perugino.

Secondo la ricostruzione degli agenti la struttura non aveva alcun tipo di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività ricettiva, ma era promossa - con grandi risultati - sui siti web specializzati. Durante il controllo, gli agenti hanno anche trovato due clienti della struttura. Gli accertamenti hanno permesso ai poliziotti di verificare che nessuna registrazione al sistema alloggiati era stata effettuata come previsto per legge.

In altre parole: né la titolare attuale né il suo predecessore avevano registrato all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza i nominativi dei clienti ospitati cosi come previsto dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Entrambi sono stati denunciati. Segnalata al Sindaco di Assisi la assoluta urgenza di procedere alla emissione dei provvedimenti di competenza dell’autorità amministrativa.Sono state inoltrate specifiche segnalazioni per gli aspetti fiscali e tributari.

Come spiegato dalla polizia la struttura ricettiva, situata lungo una delle strade che dal centro storico conducono alla campagna, aveva la disponibilità di 6 lussuose e confortevoli suites dalle cui finestre poteva ammirarsi una splendida vista panoramica, un’ampia piscina e un giardino elegantemente curato che la rendeva una perfetta location anche per eventi e banchetti. La struttura è stata pubblicizzata sui principali siti di prenotazione on line ove i vari clienti hanno lasciato traccia con recensioni lasciate dopo il loro soggiorno.Gli ospiti erano prevalentemente stranieri, attratti da un ottimo rapporto qualità prezzo e dai conseguenti commenti positivi sui soggiorni effettuati.