Sfonda la porta della compagna a pugni, aggredisce i poliziotti: "Sono un pugile, vi ammazzo"

Ha tentato di sfondare la porta di casa della compagna a pugni, ha aggredito i poliziotti, ha minacciato di morte la donna davanti al figlio minorenne, ha provocato un malore all’uomo che era con la donna. La polizia di Assisi ha arrestato un 47enne di Ancona pluripregiudicato e in regime di affidamento ai servizi sociali, di professione cuoco, per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, minaccia e lesioni personali.

Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto il giudice, valutata la gravità del fatto commesso e la presenza di più di un precedente specifico a suo carico, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo ha ammesso di aver agito così per un impeto di gelosia.

Il fatto è successo nel cuore della notte nella periferia di Assisi. La donna ha chiamato il 113 perché compagno stava cercando di sfondare a pugni il portone della propria abitazione. Gli agenti hanno trovato la porta d’ingresso aperta con l’infisso divelto e dietro la porta vari mobili che la donna aveva lì collocato per opporre resistenza alla furia del 47enne.

Nella stanza i poliziotti hanno trovato l’uomo che inveiva con insulti pesanti e minacce di morte contro la sua compagna e contro un uomo che a causa dell’evento era stato colto da malore. Il tutto davanti al figlio minorenne della donna. Il 47enne ha iniziato a minacciare di morti i poliziotti, vantandosi di essere un bravo pugile. Poi uno sputo e un violento spintone ad uno dei due poliziotti. Gli agenti hanno tentato di bloccarlo, ma il 47enne è riuscito a scagliarsi di nuovo contro un agente di polizia e contro l’altro uomo trovato all’interno dell’abitazione con la sua compagna. Con molta difficoltà i poliziotti lo hanno portato in commissariato, dove l’uomo ha continuato a inveire con minacce ed insulti di ogni tipo contro i poliziotti, uno dei quali ha riportato una distorsione del collo per una prognosi di 10 giorni.