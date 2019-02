Due appartamenti trasformati in bordello: prostitute e clienti identificati, 57enne denunciato

Due appartamenti trasformati in bordello, blitz della polizia ad Assisi, in un condominio di Santa Maria degli Angeli. Tutto è cominciato con la segnalazione degli inquilini che hanno denunciato un continuo via vai di persone da due appartamenti, all’interno dei quali si alternavano donne di origine straniere. Così gli agenti del Commissariato di Assisi hanno avviato le indagini, con appostamenti e ricerche del web. I clienti, una volta identificati, hanno confermato ai poliziotti l'attività di prostituzione svolta nelle due case.

Nel corso delle indagini è emerso anche il ruolo di un cittadino italiano 57enne, con diversi precedenti di polizia, che forniva, in diversi modi, anche un’attività di assistenza alle ragazze.

Sulla base degli elementi raccolti, il pubblico ministero titolare dell’inchiesta ha emesso dei decreti di perquisizione domiciliare, eseguiti nei giorni scorsi con la collaborazione degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Marche –Umbria. Perquisiti i due appartamenti. Il primo è stato trovato perfettamente allestito per l’attività di prostituzione. Nel secondo i poliziotti hanno trovato due ragazze di origine sudamericane. Rinvenuti anche 200 dollari e 500 euro in contanti. Il 57enne veniva rintracciato dalla Polizia e denunciato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.