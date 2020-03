Coronavirus, primo caso di contagio ad Assisi: paziente era in isolamento da alcuni giorni

C’è il primo caso positivo ad Assisi. Lo annuncia il sindaco Stefania Proietti che è stato informato dall’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1. La persona, che era già in isolamento da alcuni giorni, è risultata positiva al Covid-19 e dovrà quindi, come prevede il protocollo sanitario, prolungare l’isolamento per altri 14 giorni. In base al Piano di protezione civile comunale, il Sindaco ha attivato il COC (Centro operativo comunale) negli uffici di Santa Maria degli Angeli che per monitora la situazione.

Il sindaco ribadisce con forza l’invito a tutti i cittadini di Assisi a rimanere a casa, a non uscire se non strettamente necessario e soltanto per i motivi previsti, ad adottare sempre tutte le misure igienico sanitarie per prevenire ed evitare il contagio da coronavirus. Da domani si procederà all’attività di spazzamento e sanificazione delle strade con l’uso di prodotti disinfettanti, un servizio che sarà ripetuto e potenziato nei prossimi giorni.

Il Gruppo comunale dei volontari della Protezione civile continuerà nel servizio di prossimità e di assistenza alla popolazione e nel sostegno alle esigenze della cittadinanza con particolare riguardo agli anziani e alle fasce più deboli.





