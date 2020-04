Picchia la moglie davanti ai figli, la polizia gli 'sequestra' un fucile

La lite in casa sfocia in aggressione, davanti ai figli minorenni. E' successo ad Assisi, in una abitazione di una frazione. Gli agenti del commissariato, una volta verificata la situazione, hanno tranquillizzato i bambini e accompagnato la donna in ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni sul corpo della donna.

L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e ha lasciato l'abitazione. I poliziotti gli hanno anche ritirato un fucile regolarmente detenuto.