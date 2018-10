Una montagna di precedenti e anche un Foglio di Via: era fuori dalla stazione a passeggiare

Una montagna di precedenti e un Foglio di Via da Assisi. Eppure era a spasso fuori dalla stazione, come se nulla fosse. Così è stato fermato dai poliziotti di Assisi e controllato. Si tratta di un 37enne marocchino, spiega la polizia, conosciuto dagli agenti perché pregiudicato e assuntore di sostanze stupefacenti.



I suoi numerosi precedenti, specifica la Questura, per lesioni personali, ricettazione, furto aggravato e violenza e minaccia a pubblico ufficiale per il quale era stato peraltro già arrestato dagli agenti del Commissariato l’anno scorso, gli erano valsi l’emissione a suo carico del provvedimento del Foglio di Via dal Comune di Assisi per la durata di anni tre emesso in data 11 gennaio 2018 dal Questore di Perugia. E invece era ancora in città. Il 38enne è stato denunciato per l’inosservanza al provvedimento del Questore.