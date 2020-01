Assisi, la Municipale in prima linea: boom di auto senza assicurazione e di multe per abbandono di rifiuti

La Polizia Municipale ad Assisi si conferma un protagonista fondamentale per garantire sempre di più la sicurezza e il rispetto delle regole in città e non solo meri controllori del codice della strada. Il bilancio 2019 dimostra come gli agenti guidati dal comandante Antonio Gentili siano impegnati a 360 gradi anche in ambiti meno tradizionali rispetto al passato: la lotta agli abusi edilizi e all'inquinamento, all'abusivismo in ambito commerciale e al rispetto dei regolamenti comunali indirizzati al rispetto del vivere comune.

SICUREZZA PUBBLICA - Ben diciannove sono stati gli ordini di allontanamento (in applicazione del cosiddetto Daspo urbano) per 48 ore nei confronti di parcheggiatori abusivi, soggetti che occupavano spazi pubblici o che esercitavano abusivamente il commercio itinerante.

TURISMO E ACCOGLIENZA - Quindici sono state le violazioni accertate per inosservanza della normativa turistica regionale in merito alle attività ricettive/locazioni, 16 invece le violazioni della normativa sul commercio itinerante e 7 quella sull’inquinamento acustico. Per quanto riguarda la polizia giudiziaria e l’infortunistica stradale, la polizia locale di Assisi ha inviato 65 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica, di cui 27 per abusi edilizi e 7 per abbandono di rifiuti. Trentadue invece le indagini delegate dalla Procura.

MULTE - Sono state elevate 6.891 sanzioni per violazioni al codice della strada, 662 per violazione del limite di velocità, 252 per omessa revisione o carenza di assicurazione, 125 per superamento striscia continua, 23 per utilizzo telefono cellulare, 21 per veicoli rumorosi.

INCIDENTI E PATENTI RITIRATE - Centotrentotto sono stati i sinistri rilevati dalla polizia locale, di cui 39 con feriti. Come sanzioni accessorie sono stati effettuati 20 sequestri amministrativi, 17 le patenti ritirate, 20 le carte di circolazione ritirate, 2.567 i punti decurtati dalle patenti, 21 le rimozioni forzate.

AMBIENTE - Ben 358 (l’anno precedente erano state 282) per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) e 42 per violazioni al regolamento di polizia urbana.

“L’attività della polizia locale sul territorio di Assisi – ha affermato il comandante Antonio Gentili – è molto impegnativa per l’importanza che riscuote nel mondo e l’attrattività di visitatori che ogni anno richiama. L’aspetto più evidente è l’incremento dei servizi di polizia stradale, finalizzati alla sicurezza quali i controlli sul rispetto dei limiti di velocità e sulla copertura assicurativa dei veicoli circolanti, oltre ovviamente alla sicurezza pubblica con particolare attenzione alla sorveglianza di un territorio molto esteso e con un organico di appena 25 unità”.