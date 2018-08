Ubriaco e molesto a spasso per il festival, ma era stato allontanato dalla città: denunciato

A spasso, come se nulla fosse. Ubriaco e molesto. E anche con un foglio di via da Assisi firmato dal Questore di Perugia. Gli agenti del Commissariato di Assisi, impegnati nei servizi di ordine pubblico disposti per il River Rock Festival lo hanno indivduato e fermato.



Si tratta di un marocchino 25enne. I controlli dei poliziotti hanno scoperto il resto: il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Assisi emanato dal Questore di Perugia.

Il cittadino marocchino è stato sanzionato in via amministrativa per lo stato di manifesta ubriachezza e denunciato per l’inosservanza del provvedimento del Questore.