Assisi. Una città “di tutti” e “per tutti”: ecco il piano anti barriere architettoniche

Il tema del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, (PEBA), oggi che è la Giornata delle disabilità, passa in primo piano, insieme a quello dell'inclusione, in particolar modo ad Assisi, la cui amministrazione comunale spiega che ci si sta mobilitando per 'Assisi accessibile' e che la prima parte del piano è mirato agli istituti educativi scolastici primari e secondari, ma che sarà solo il punto di partenza per ingrandirsi nel segno dell'inclusione senza distinzioni.

Tema di cui si occupa in particolar modo l'assessore Massimo Paggi, che ha spiegato come il piano non si limiti solo a rispettare le normative di legge a riguardo, ma che comprende anche interventi più ampi nel nome della crescita della città di Assisi in tutte le sue qualità. Questo piano è stato formulato tale da essere di facile lettura, comprensibile e quindi ripetibile in futuro tramite il lavoro di indagine, analisi, valutazione e soluzione dei problemi con l'applicativo ancora in versione beta (Avla).

Si tratta di “una versione di software già testata dagli esperti e messa a disposizione di un numero maggiore di utenti, confidando nelle loro azioni imprevedibili che potrebbero portare alla luce incompatibilità del software stesso”. Secondo il sindaco Stefania Proietti, questa è la base per abbattere concretamente le barriere architettoniche “ancora troppo diffuse”, superando, grazie a una specifica progettazione e realizzazione, anche gli obblighi normativi; tanto che in Via Ermini a Santa Maria degli Angeli i marciapiedi e i percorsi pedonali saranno presto dotati di sistemi “Loges” (Linea di orientamento guida e sicurezza), per far si che Assisi sia una città “per tutti”.