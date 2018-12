Assisi, stanati sei parcheggiatori abusivi: maxi multe e allontanamenti

Sono sei i parcheggiatori abusivi sorpresi dalla polizia e allontanati. Polizia e municipale hanno intensificato i controlli ad Assisi, in particolare nella frazione di Santa Maria degli Angeli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo specie nelle zone limitrofe alla Basilica ed alla Domus Pacis.

Gli agenti hanno scoperto i sei abusivi mentre si avvicinavano ai conducenti delle auto chiedendo denaro in maniera insistente. Nei confronti dei sei cittadini nigeriani, tre dei quali residenti nel Comune di Perugia e tre nel Comune di Foligno, sono state contestante sei violazioni per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore, per un totale di 6mila euro.

Con provvedimento del Sindaco sono stati emessi anche gli ordini di allontanamento, mentre il Questore di Perugia, ha emanato 2 avvisi orali e 3 divieti di ritorno nel Comune di Assisi, a carico di altrettanti cittadini di nazionalità nigeriana, identificati nel corso dei servizi.

“L’amministrazione comunale di Assisi - ha dichiarato il Sindaco Stefania Proietti in una nota- ha come primario interesse la sicurezza dei cittadini e in tal senso si è mobilitata e intende continuare a farlo. Oltre a tutte le misure di prevenzione e controllo del territorio, ultima delle quali il protocollo per il controllo di vicinato firmato in Prefettura, abbiamo adottato, sin dallo scorso aprile, grazie alla normativa esistente, lo strumento del Daspo Urbano individuando e ampliando le aree di applicazione mediante l’approvazione del nuovo regolamento di polizia locale. In accordo con le forze di polizia, sono stati così firmati ordini di allontanamento fino a 48 ore. Nel caso di ripetuti abusi, è previsto l’allontanamento per 6 mesi delle persone che li perpetrano".