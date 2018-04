Assisi, pugno duro dei carabinieri contro i parcheggiatori abusivi: denunce e maxi multe

Ancora un blitz dei carabinieri di Assisi contro i parcheggiatori abusivi. Nel corso della mattinata, dopo le numerose segnalazioni da parte di turisti e residenti, i militari hanno passato al setaccio le strade limitrofe alla Basilica della Porziuncola.



Otto i carabinieri in campo, che hanno bloccato e identificato sei cittadini extracomunitari, tutti di origine nigeriana, intenti ad importunare turisti e residenti con pressanti richieste di denaro. Portati tutti all’interno della caserma di Santa Maria degli Angeli sono stati identificati e per alcuni di loro sono scattate le denunce. Sequestrato anche il denaro “sottratto” a turisti e residenti.

Per uno di loro è scattata anche la denuncia penale in quanto inottemperante all’ordine di mostrare i propri documenti di identificazione. Nel complesso sono state elevate contravvenzioni per migliaia di euro. Ancora una volta la collaborazione, oramai ben consolidata, tra cittadini ed Arma dei Carabinieri ha dato i priori frutti.