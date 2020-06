La bimba aveva fretta di venire al mondo.... e la mamma ha partorito in auto: accade ad Assisi

Ad Assisi è nata una bimba ma non in ospedale. L’evento si è verificato intorno all’ora di pranzo a Santa Maria degli Angeli, tra via Diaz e via Pertini, nei pressi della rotatoria di via Ermini. La mamma ha partorito in macchina e subito sia lei che la piccola sono state trasferite all’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia dove attualmente si trovano ricoverate ma in buone condizioni.

“Con gioia apprendiamo della lieta notizia – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – e, oltre a porgere le felicitazioni a nome personale e dell’amministrazione comunale, non possiamo non pensare al servizio del punto nascita di Assisi che ormai da sei anni è stato smantellato. Ecco, con questo fatto ci rendiamo conto – ha aggiunto il sindaco – che tornare a festeggiare una nascita nella città di San Francesco è qualcosa di particolarmente emozionante che dovrebbe indurre chi ha in gestione a livello regionale la politica sanitaria a riconsiderare l’eventualità della riapertura del punto nascita ad Assisi”.