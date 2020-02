L'Umbria cristiana avrà un nuovo Beato. In soli 16 anni di vita Carlo ha fatto miracoli ed ha indicato la via ai giovani

Carlo Acutis aveva solo 16 anni quando una leucemia fulminante lo ha portato in cielo in solo tre giorni. Ma Carlo in questi pochi anni di vita, secondo la Chiesa, è stata una stella luminosa in mezzo agli uomini. E' stato strumento per vivere la fede, per diffondere la fede ed è stato persino autore di miracoli che, la notizia è di oggi, sono stati ufficialmente riconosciuti da Papa Francesco.

Ed è il proprio il Vescovo di Roma, Bergoglio, ad essersi ispirato da questo giovanissimo per la lettera ai giovani di tutto il mondo “Christus vivit”. Dunque Carlo - sepolto al santuario della Spogliazione di San Francesco ad Assisi - prossimamente sarà "Beato". "La diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino esulta. La notizia tanto attesa è arrivata. Il Papa ha approvato il miracolo che farà salire a breve – in primavera, in data da definire – il venabile Carlo agli onori degli altari.Una gioia grande per questa Chiesa particolare, che lo ha visto camminare sulle orme di San Francesco verso la santità".

Ormai i suoi “slogan” corrono di bocca in bocca: “Non io ma Dio”; “Tutti nasciamo originali, molti moriamo fotocopie”. E infine: “L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo”. Al Santuario della Spogliazione, in tandem con Francesco di Assisi che qui si spogliò di tutto per Cristo, Carlo sta già attirando migliaia di giovani e devoti da tutto il mondo. Mi auguro che la sua beatificazione possa farne ancor più un punto di riferimento e un incoraggiamento alla santità. Essa è vocazione per tutti. Anche per i giovani.