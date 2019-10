Malore nel bosco, un uomo è grave: corsa disperata per salvargli la vita, elisoccorso in azione

E' grave un uomo dopo un malore avvenuto durante una passeggiata in uno bosco - località Sterpete di Assisi -. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, intorno alle 10.16 di oggi, che si trovava insieme a lui durante l'escursione. Il 118, non potendo raggiungere la zona boschiva, si è affidato al personale dei Vigili del Fuoco. Fondamentale è stato l'apporto della donna che è riuscita facendo uno sforzo notevole a portare il marito, non cosciente, fino ai soccorritori. I medici e paramedici hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'Ospedale di Perugia data la gravità delle condizioni dell'uomo. Il codice è dunque rosso.

(aggiornamento nel corso della giornata)