Lite tra vicini per la pulizia del giardino in comune: denunciato pregiudicato 50enne

Da una lite tra vicini per la pulizia di un giardinetto comune scatta fuori anche un barattolo di marijuana ritrovano in un caso di un pregiudicato italiano. La scoperta è stata fatta direttamente dalla Polizia del Commissariato di Assisi che si era recata sul posto per sedaro lo scontro tra vicini: un 61enne e un 50enne entrambi italiani.

Dalle prime attività d’indagine e dalla ricostruzione effettuata dagli Agenti è emerso che, verosimilmente, poco prima si sarebbe consumata una lite tra i due vicini, a seguito della quale il 61enne riportava diverse escoriazioni sul viso e sul resto del corpo. I poliziotti quindi hanno voluto approfondire la posizione del 50enne, dalla quale emergeva che quest’ultimo era in possesso, nella propria abitazione, di un barattolo con all'interno della marjuana.

Il 50enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato denunciato per il reato di lesioni personali e minaccia e segnalato aalla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.