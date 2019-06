Assisi, parte il cantiere per i lavori del Metastasio: per il 18 cambia la viabilità, i provvedimenti

Il cantiere per i lavori per il Teatro Metastasio obbliga l'amministrazione comunale a modificare la viabilità dell'area circostante. Per la giornata di domani, martedì 18 giugno, dalle 10.30 alle 18, è stato deciso il divieto di circolazione per tutti i veicoli in Piazza del Comune, via Portica, via Fortini, via San Francesco e Via Merry del Val per permettere il montaggio della gru edile a servizio del cantiere.

E’ consentito il doppio senso di circolazione esclusivamente in via San Francesco e via Merry del Val esclusivamente per i residenti di via Merry del Val, via San Francesco e via Fortini. Le disposizioni si rendono necessarie per permettere l’installazione dei ponteggi. Per tutto il periodo di chiusura sarà garantito il passaggio dei pedoni.