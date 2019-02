Assisi, l'auto piomba nel dirupo: Paolo muore a 55 anni mentre va a lavoro

Paolo Mazzoni, dipendende della Asl di 55 anni, è la vittima del tragico incidente stradale di ieri mattina ad Assisi, lungo la statale 444, che collega Assisi a Gualdo Tadino. Si stava recando al lavoro, quando l'auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Assisi, è volata giù nella scarpata.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi era già senza vita. Sul posto i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale, il medico legale e il magistrato di turno.

Al vaglio delle forze dell'ordine l'ipotesi del malore prima dello schianto, ma la dinamica è ancora da chiarire e confermare. Difficoltoso il recupero dell'auto dell'uomo, un Suv, precipitato per circa 15 metri nella scarpata. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per tirarlo fuori dal dirupo. Secondo quanto si apprende è stata disposta l'autopsia per chiarire la causa della morte del 55enne.