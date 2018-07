Assisi, il frate fa arrestare il ladro delle offerte dei fedeli: bloccato mentre era pesca nelle cassette

Quel fedele entrato in chiesa agli occhi di un frate francescano, di guardia in una chiesa di Assisi, era più interessato al lato economico della chiesa che a quello spiriturale. Per questo il religioso ha deciso di seguirlo senza dare nell'occhio. La sua intuizione è stata giusta: una volta beccato a pescare nelle offerte con un metro rigido e del nastro biadesivo acchiappa banconote, lo ha immediatamente immobilizzato.

Un vero e proprio frate custode. Ma prima di chiamare la polizia il ladro è riuscito a fuggire ma è stata una fuga durata pochi giorni. Gli agenti grazie, alle telecamere del sistema di videosorveglianza dalle cui immagini si vedeva chiaramente il soggetto descritto scappare dal luogo sacro, ha indentificato il ladro e poco dopo è andato a prelevarlo da una struttura ricettiva di Assisi. L’uomo, un 48enne originario della Francia e residente a Foligno, è stato denunciato per tentato furto.