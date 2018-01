Assisi nel Guinness dei Primati: ritratto di Sant'Antonio con due milioni di chiodi

L'Umbria nel Guinness dei primati. A partire dal prossimo 15 gennaio il nome della Città di Assisi potrà entrare nell’ambitissimo albo del Guinness World Record, grazie ad un’opera d’arte sacra voluta e promossa dai Priori Serventi 2018 del Piatto di Sant'Antonio Abate.

Si tratta del ritratto di Sant’Antonio Abate composto utilizzando oltre 2 milioni di chiodi: un’opera in corso di ultimazione da parte di Saimir Strati, artista albanese. La raffigurazione del Santo Protettore si sviluppa su una superficie di 26 mq utilizzando solo chiodi. Il Sindaco della Città di Assisi Stefania Proietti aveva inaugurato l’opera insieme ai Priori Serventi e all’autore piantando - agli inizi di dicembre - il primo degli oltre 2 milioni di chiodi. Fino al prossimo 15 gennaio chi volesse visitare l’artista all’opera potrà farlo tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00 a Santa Maria degli Angeli in via Los Angeles, 81.

In questi giorni sono stati numerosissimi i visitatori che hanno voluto vedere da vicino l’opera da Guinness di Saimir Strati che una volta portata a compimento sarà visitata dalla delegazione del Guinness World Record che giungerà ad Assisi per verificare la validità del record.

Si tratta di una delle grandi novità ideate e promosse dai Priori Serventi 2018 che sono al lavoro già da mesi per dar vita ad una esaltante e nuova Festa del Piatto di Sant'Antonio Abate di Santa Maria degli Angeli Assisi: in avvicinamento al 21 gennaio tantissimi gli eventi collaterali prima delle celebrazioni del Santo.

L’ultimo chiodo dell’opera da record sarà piantato lunedì 15 gennaio alle 16.30 alla presenza del Sindaco e dei Priori Serventi.