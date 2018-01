Droga-party nel garage, scatta il blitz della polizia: spuntano le pasticche di Rolex

Il droga-party nel garage a Santa Maria degli Angeli finisce il blitz della polizia di Assisi. Dentro al garage i poliziotti hanno identificato un 42enne assisano, una 41enne folignate e un marocchino 36enne di Spello. E i tre sono pieni di precedenti. Sul tavolo delle bottiglie di plastica trasparente con dell’acqua all’interno ed un foro nella parte alta con inserito una cannuccia. Insomma, il kit per sballarsi.

Il cittadino marocchino, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, spiega la Questura di Perugia, annovera diversi precedenti per furto e per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio che gli sono valsi nel 2016 l’emissione del provvedimento del Questore del divieto di ritorno nel Comune di Perugia per la durata di tre anni. Il 42 enne assisano, invece, ha dei precedenti per ricettazione, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti per i quali è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e alla misura dell’affidamento in prova.

L’assisano ha consegnato agli agenti un grammo di “Rolex”. Secondo quanto spiegato dalla polizia si tratta di una droga sintetica che stimola la produzione della serotonina che incide sulla percezione del piacere e così chiamata perché sulle pasticche è impresso il simbolo della nota marca di orologi. Le pasticche del peso complessivo di circa un grammo sono state sequestrate per il successivo invio all’Istituto di Medicina Legale per gli accertamenti di rito e l’uomo segnalato alla locale Prefettura come assuntore di stupefacenti.