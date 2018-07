Assisi entra nel futuro con la fibra ottica di Tim: internet e servizi a 200 Megabit al secondo

Assisi entra nella lista delle città italiane scelte da TIM per il cablaggio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica. In gran parte del territorio comunale è stata immessa la fibra ottica che consentirà una connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese. La città del Poverello di fatto vira verso il modello di Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment. Gli interventi infrastrutturali riguardanti la realizzazione della rete ultraveloce sono stati illustrati oggi in Comune dal consigliere Carlo Migliosi e da Matteo Pasquali, Responsabile Wholesale Operations TIM Umbria.

Il programma di cablaggio ha consentito di collegare progressivamente la gran parte del territorio comunale, per una copertura pari a circa 9.000 unità immobiliari realizzata grazie alla posa di oltre 60 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 67 armadi stradali alle centrali di Assisi, Santa Maria degli Angeli, Petrignano e Rivotorto. I lavori sono iniziati lo scorso anno con la posa della fibra nelle frazioni di Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo e Tordandrea, dove la fibra è già funzionante. Si è poi proseguito in questo primo semestre del 2018 cablando il centro storico di Assisi. dove la fibra è già attiva, e le aree di Pieve San Nicolò, Piano della Pieve e Costa di Trex. A seguire sono in fase avanzata di cablaggio le frazioni di Petrignano, Torchiagina, Rocca S. Angelo, Sterpeto, Mora, Palazzo, Tordibetto. Stanno invece iniziando ora i lavori a Rivotorto, San Vitale, Passaggio e Capodacqua che saranno completati prima di fine anno.

«È per noi una grande soddisfazione vedere l'avvio dei servizi a banda ultralarga di TIM, in particolare come volano per lo sviluppo complessivo del nostro territorio. Un territorio a forte vocazione turistica che si arricchisce di una nuova potente infrastruttura, che amplia l’offerta dei servizi a disposizione dei nostri cittadini operatori ed ospiti. In particolare questa infrastruttura creerà il ‘collegamento’ della quasi totalità dell’intero territorio comunale, che per Assisi è così ampio ed articolato tra centro storico e frazioni. Si tratta di una significativa conquista nella direzione già individuata dal documento unico di programmazione del nostro Ente e dai nostri obiettivi politici: ‘centro e frazioni, non esistono periferie!’».

La connessione ad alta velocità consente alle imprese di accedere al mondo delle soluzioni professionali, sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come lo smart working, la unified communication la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing per le aziende, come le applicazioni software as a service.

«Questa moderna rete – ha aggiunto Matteo Pasquali , Responsabile Wholesale Operations TIM Umbria – consente ai cittadini e alle aziende di usufruire di una connessione veloce e sicura e di accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti

investimenti programmati da TIM e alla fattiva collaborazione con l’Amministrazione comunale.»