Fermata con una borsa piena d'oro, nuovo appello della polizia: chi riconosce questi gioielli?

Nuovo appello della polizia per rintracciare i proprietari dei gioielli trovati nell'auto di una 30enne italiana, fermata dagli agenti lungo la Centrale Umbra per un normale controllo. I poliziotti l'hanno trovata con una borsa piena di monili e gioielli: collane, bracciali, orecchini, orologi, ciondoli. La donna è stata denunciata per ricettazione.

Il primo appello degli agenti non è caduto nel vuoto. Una una signora residente nella Provincia di Perugia, ha riconosciuto alcuni monili anche appartenuti ai propri cari, rubati la sera della vigilia di Natale.

Ma resta ancora parte del bottino da restituire ai proprietari. Così la polizia lancia un nuovo appello: "Restano ancora dei monili in oro da visionare pertanto, chiunque visionando la fotografia degli stessi ritenga di aver riconosciuto come proprio qualche monile è pregato di contattare direttamente il Commissariato PS di Assisi al numero 075-819091 presentando copia dell’eventuale denuncia di furto sporta presso le Autorità".