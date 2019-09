Assisi, snobbano il foglio di via e si presentano in città: beccati e denunciati

Ufficialmente erano stati allontanati da Assisi. E invece erano in città. La polizia li ha beccati e denunciati. Si tratta di due uomini con numerosi precedenti di polizia.

Il primo, un cittadino marocchino di 38 anni, con numerosi precedenti,è stato bloccato dai poliziotti in stazione a Santa Maria degli Angeli mentre scendeva dal treno proveniente da Perugia: subito denunciato per violazione del provvedimento del foglio di via dal Comune di Assisi emesso dal Questore di Perugia per la durata di anni tre.

Il secondo uomo, un italiano 59enne con precedenti per reati contro il patrimonio per i quali è stato anche arrestato e che gli sono valsi il divieto di ritorno nel Comune di Prato e nel Comune di Assisi, è stato fermato e controllato dai militari impiegati nel servizio di vigilanza alla Basilica di San Francesco. Gli accertamenti degli agenti del Commissariato di Assisi hanno fatto emergere la verità: il foglio di via dal Comune di Assisi emesso dal Questore di Perugia. Denunciato anche il 59enne.