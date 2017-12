Tutto pronto per festeggiare il Capodanno in piazza ad Assisi: occhio all'ordinanza del sindaco sull'alcol

Tutto pronto in piazza del Comune ad Assisi per accogliere la festa di Capodanno, con la musica live dalle 21.30 alle 23 di Dj Cap, dalle 23 alle 1.00 con la Rock'n love Band e a seguire con il dj set di Dj Prez. Una festa grazie alla quale sarà salutato il nuovo anno in assoluta sicurezza, grazie all’ordinanza sindacale emessa oggi dal Sindaco Stefania Proietti con la quale si vieta all’interno del centro storico di Assisi dalle 18:00 del 31 dicembre 2017 sino alle 6:00 del giorno successivo la vendita per asporto di bevande alcoliche e la possibilità di girovagare su strade piazze del centro storico con contenitori in vetro contenenti sostanze alcoliche. Nessun problema per gli amanti del brindisi di mezzanotte: il tappo potrà saltare all’interno dei tanti locali del centro storico ed i brindisi in piazza saranno possibili con bicchieri di carta evitando dunque l’uso di contenitori in vetro.

Un’ordinanza emessa considerando, come si legge nell’atto, “una particolare affluenza di pubblico” e le problematiche connesse all’abuso del consumo di sostanze alcoliche, all’abbandono su aree pubbliche di contenitori in vetro all’interno del centro storico della città, e al disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti spesso connesso al consumo di sostanze alcoliche.