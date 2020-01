Una borsa piena d'oro, trentenne denunciata. L'appello della polizia: "Chi riconosce questi gioielli?"

L'ha tradita la sua condotta di guida. Per questo gli agenti del commissariato di Assisi, impegnati insieme al personale del Reparto prevenzione crimini in attività di controllo del territorio, l'hanno fermata lungo la statale 75 per contestarle alcune violazioni al Codice della strada. E controllandola, gli agenti hanno trovato nella borsa diversi gioielli e monili d'oro di cui la donna, una 30enne italiana con precedenti di polizia, non ha saputo spiegare l'origine.

Per questo è stata denunciata per ricettazione. Il sospetto è che i preziosi possano provenire dai furti commessi recentemente nel territorio. "Chiunque visionando la fotografia degli stessi ritenga di aver riconosciuto come proprio qualche monile - è appello del commssatriato - è pregato di contattare direttamente il Commissariato PS di Assisi al numero 075-819091 presentando copia dell’eventuale denuncia di furto sporta presso le Autorità".