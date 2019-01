Botte in testa e ustioni, quattro persone al Pronto soccorso di Assisi

Quattro persone si sono recate al Pronto soccorso di Assisi per ricevere cure a seguito di incidenti durante i festeggiamenti di Capodanno.

Una turista ha riportato un trauma cranico dopo essere stata colpita accidentalmente mentre si trovava in piazza durante i festeggiamenti. Una persona è stata ricoverata per abuso di alcol e due sono state medicate per ustioni alle mani provocate da fuochi d'artificio. Tutti i pazienti sono stati trattati e dimessi.

Nel gruppo Facebook Segnalazioni Santa maria, inoltre, sono state postate le foto di una campana per la raccolta del vetro sventata da un petardo, con tutti il contenuto di bottiglie e barattoli disperso per terra, con migliaia di schegge di vetro.