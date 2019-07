Arrestato e spedito in comunità pusher 16enne: consegnava in bici la coca ai (tanti) clienti

Appena 16enne, giovanissimo, ma già considerato uno degli spacciatori più attivi nella zona di Santa Maria degli Angeli. E' quanto emerso dalle indagini portate avanti dai militari della Compagnia Carabinieri di Assisi nella lotta al narco - traffico e che a fine maggio aveva portato all'esecuzione di sette misure di custodia cautelare e un arresto in flagranza.

Il gip del tribunale per i Minorenni di Perugia, su richiesta della procura (sostituto procuratore Flaminio Monteleone) ha disposto per il giovanissimo la misura cautelare del collocamento in comunità. L'attività di spaccio, è stato ricostruito dalle indagini, era emersa nel contesto dell’operazione “Cocktail”, e il minorenne era costantemente impiegato dagli altri sodali per la cessione di dosi di cocaina nei confronti di una nutrita clientela. Il minore si spostava per le vie cittadine in biciletta per non destare sospetti, consegnando le dosi nascoste all'interno dei calzini.

Numerosi sono stati i recuperi effettuati a carico degli acquirenti immediatamente dopo le cessioni. Il 16enne ora si trova in una comunità lontana da quei luoghi che lo hanno visto protagonista dello spaccio di cocaina, affidato alle cure degli educatori che, con professionalità e perseveranza, tenteranno di restituire al giovane una vita adeguata, costruendogli un futuro migliore lontano da quelle che sono le tristi dinamiche legate al mondo della cocaina.