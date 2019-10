Droga ordinata via WhatsApp e Telegram, denunciato lo spacciatore del liceo

Beccato lo spacciatore del liceo. I carabinieri di Assisi hanno denunciato un 21enne di Bastia Umbra, per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.

Tutto è cominciato alla fine dello scorso anno scolastico, quando una “gazzella” dell’Arma ha fermato il ragazzo per un normale controllo: in auto e a casa del 21enne i carabinieri hanno trovato una ventina di dosi tra marijuana, hashish. E un bilancino di precisione.

Così i militari lo hanno monitorato per alcuni mesi, individuando alcuni studenti come clienti abituali. E non finisce qui. Dal telefono del pusher sono saltati fuori i contatti e le chat su Telegram e WhatsApp per 'ordinare' la droga. Tutti gli appuntamenti venivano fissati nel parcheggio sterrato davanti al liceo, nelle ore di maggiore afflusso, all’ingresso e all’uscita dalle lezioni.

Le indagini dei carabinieri hanno accertato che ammontano a oltre un centinaio le dosi che il giovane pusher avrebbe ceduto a vari studenti.