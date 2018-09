Catturato il predone delle chiese, ladro di offerte beccato dalla polizia

Fingeva di pregare, invece rubava le offerte lasciate dai fedeli. Catturato il predone delle chiese di Assisi. Gli agenti del Commissariato hanno individuato e denunciato un ladro specializzato in furti nei santuari della Città Serafica. I poliziotti lo hanno notato mentre scendeva da una scalinata con il pugno chiuso. Subito bloccato, ha mostrato le monetine appena rubate. Si tratta di un 55enne originario di Palermo ma residente da tempo ad Assisi.

L'uomo è stato perquisito. In tasca 5 euro in monetine e nel borsello che teneva a tracolla, numerosi ritagli di nastro biadesivo ed un pezzo di flessometro metallico lungo circa 20 centimetri, strumenti utilizzati solitamente per prelevare denaro dalle cassette delle offerte. Nella sua auto gli agenti hanno trovato un altro flessometro, due rotoli di biadesivo, una forbice e una tenaglia.

Le immagini di videosorveglianza della chiesa hanno ripreso l'uomo mentre ammergiava nella cassetta delle offerte, fingendo di pregare. Il 55enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e anche per furto aggravato. Per l'uomo è stata avviata la proposta per il Foglio di Via Obbligatorio.