A spasso per la stazione armato: 18enne beccato con un coltello

Fermato e denunciato un 18enne con un coltello nello zaino. E' accaduto a Santa Maria degli Angeli durante alcuni controlli di prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati, effettuati dagli agenti della squadra Volante del Commissariato di Assisi. Il ragazzo, di origini campane ma residente nel territorio di Assisi, è stato fermato tra il primo e il secondo binario della stazione in compagnia di una coetanea.

Il 18enne, noto alle forze di polizia quale assuntore di sostanze stupefacenti e per i suoi precedenti per ricettazione e rapina impropria, è stato sottoposto a perquisizione. Ed è così che dalle zaino è saltato fuori un coltello a serramanico dalla lunghezza di 21 centimetri. Subito sequestrato, per il giovane è scattata una denuncia per porto abusivo di arma da taglio.