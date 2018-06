Paura nei cieli dell'Umbria: deltaplano finisce tra i boschi: atterraggio di emergenza

E' finita bene la disavventura di due amanti del volo il cui deltaplano, a causa di alcune anomalie, non rispondeva più ai comandi ed è stato quindi necessario provare un atterraggio di fortuna. L'allarme è scattato intorno alle 18 e i ricercatori si sono subito messi in cammino nell'area montuosa di Assisi, zona Costa di Trex. Ed era stato attivato anche l'elisoccorso umbro-marchigiano perchè si temevano, date le dinamiche, delle conseguenze gravi per i due amanti del volo. Intorno alle 19 le squadre dei Vigili del Fuoco di Assisi hanno ritrovato le due persone che stanno bene e sono fuori pericolo. Ai soccorritori hanno spiegato di aver dovuto fare un atterraggio di fortuna. Il ritrovamente è avvenuto nell'assisano zoa Armezano.