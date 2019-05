Assisi, controlli a tappetto contro i furti in auto e nei negozi: un arresto

Controli serrati dei carabinieri di Assisi contro furti e spaccio di droga.

L'ennesima razzia ai danni delle vetture in sosta è stata sventata dagli uomini dell'Aliquota Radiomobile a Santa Maria degli Angeli che hanno bloccato, all'interno di un parcheggio nei pressi della Basilica, un uomo che si aggirava tra i veicoli in sosta. Un volto conosciuto proprio perché già in passato coinvolto in episodi di furto.

Il giovane, è emerso dagli accertamenti, era a Santa Maria degli Angeli pur essendo in stato di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Bastia. E' stato arrestato e accompagnato a casa, agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Ma, dai controlli successivi, i militari hanno potuto constatare che l'uomo si era allontanato senza autorizzazione.

Dopo qualche ora, l'evaso è stato rintracciato in una rimessa vicino alla sua abitazione. era in stato di alterazione psicofisica, con sé aveva anche una siringa da insulina, utilizzata presumibilmente per assumere droga. L'uomo è conosciuto, infatti, anche come assuntore. Nei suoi confronti nuovo provvedimento di arresto, per aver violato l'obbligo dei domiciliari.

I carabinieri di Santa Maria degli Angeli hanno, invece, eseguito un ordine di carcerazione a carico di un cinquantenne italiano, condannato a tre anni per lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e furto in abitazione nel 2018, nella zona di Foligno.