Assisi, i nuovi controlli antiterrorismo dell'esercito alle Basiliche: tutte le novità

Rimodulato il servizio di controllo antiterrorismo dell’Esercito Italiano antistante le due Basiliche assisane di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli: da stamattina infatti pellegrini e turisti non vengono più fermati ai varchi di controllo; saranno invece effettuati controlli di natura dinamica nelle piazze. Tolte le transenne sia a San Francesco che a Santa Maria degli Angeli; in quest’ultimo caso sono state installate una serie di difese passive, costituite da fioriere, che impediscono l’accesso dei veicoli al sagrato .

Intanto la grandissima affluenza turistica che sta interessando la Città di Assisi per il ponte del I maggio e in concomitanza con la festa di Calendimaggio è stata l’occasione per sperimentare misure adeguate di regolamentazione del traffico nel centro storico di Assisi. con la regolamentazione del traffico da “bollino rosso” estendendo, limitatamente alla zona a traffico limitato (ZTL), l’orario di chiusura dalle ore 10:00 alle ore 19:30 per tutti i giorni dal 28 aprile al 6 maggio.

A questa misura se ne unirà, domani, una ulteriore: a partire dal 1 maggio infatti è attivo il nuovo servizio con navetta elettrica che collega tutti i parcheggi intorno alle mura della città al Centro Storico (ovvero a piazza del Comune e piazzetta Bonghi, nei pressi della piazza Inferiore di San Francesco)

Il servizio, istituito dall’Amministrazione Proietti - come anticipato dal Sindaco e dal Vicesindaco nel corso dei vari incontri partecipativi sul tema della regolamentazione del traffico -, è fornito da Busitalia e consentirà a coloro che sostano nei parcheggi stellari (Giovanni Paolo II, Porta Nuova, Matteotti, Moiano e - nei festivi e prefestivi - Porta san Giacomo) un mezzo sostenibile e frequente che andrà ad aggiungersi al servizio pubblico urbano già esistente. Nei giorni di straordinario afflusso turistico la navetta raggiungerà anche il parcheggio di Ponte san Vetturino.