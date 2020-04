Coronavirus, un bar aperto nonostante i divieti: gli agenti multano e scatta sequestro

Sembra incredibile ma è tutto vero. C'era un bar in provincia di Perugia, nonostante la grande serrata per arginare il contagio, che continuava ad essere aperto per alcuni avventori. Lo ha scoperto la Polizia di Assisi che insieme alla Municipale stanno effettuando dei controlli su tutto il territorio comunale. Il titolare del bar gestisce anche un alimentari. Le due attività erano attigue. I poliziotti una volta entrati hanno scoperto la grave irregolarità. Dietro il bancone c'era il titolare che stava effettuando attività di somministrazione. Immediata la sanzione per 51enne di Assisi e il sequestro dei locali per 5 giorni. La multa va dai 400 ai 3mila euro.



