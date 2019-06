Controlli anti droga in tutto il territorio di Assisi, denunce e sequestri

Controlli straordinari anti droga degli agenti del commissariato di Assisi in collaborazione con gli uomini del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche. Un'attività che si è conclusa con la denuncia di tre persone, il sequestro di 4 etti di marijuana, 6 grammi di hashish e una dose di eroina.

L'attività di monitoraggio si è concentrato sui luoghi ritenuti più sensibili. Come i locali pubblici, 42 le persone identificate, tra cui 8 pregiudicati. In un bar di Santa Maria degli Angeli, gli agenti hanno intercettato un 31enne marocchino, residente ad Assisi, con precedenti per reati contro la persona. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish.

Alla stazione, invece, un 29enne di Bastia è stato trovato con un involucro di sostanza stupefacente, ritenuta eroina. Sequestrata la dose, i controlli sono stati estesi anche alla sua abitazione, dove sono stati scoperti 30 grammi di marijuana. Il giovane è stato denunciato anche per il possesso di un coltello, sequestrato insieme a materiale ritenuto funzionale al confezionamento di dosi di eroina.

Dal 29enne, gli agenti sono risaliti al presunto fornitore: un 47enne residente ad Assisi, a cui sono stati sequestrati 4 etti di marijuana