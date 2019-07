Investito da auto, ciclista ferito e trasportato in ospedale: è in prognosi riservata

Investito da un'auto in sella alla sua bicicletta, è ora in prognosi riservata. Brutto incidente per un anziano ciclista di 85 anni nella serata di ieri, martedì 2 luglio ad Assisi. L'incidente è accaduto intorno alle otto di sera a Tordandrea, frazione del Comune della città di San Francesco.

Scattato l'allarme ai soccorritori, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale medico - sanitario del 118 che, dopo aver valutato le ferite del ciclista, ne hanno disposto l'immediato trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso. Qui i medici, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, riservandosi di sciogliere la prognosi. Alle forze dell'ordine il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.