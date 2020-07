Assisi, pluripregiudicato beccato al bar: scatta l'espulsione

Pluripregiudicato e ufficialmente espulso. E invece era in un bar di via Los Angeles ad Assisi. I carabinieri lo hanno individuato durante i controlli. Il 39enne, cittadino magrebino, è stato denunciato. L'uomo è risultato essere un pluripregiudicato con a carico i reati di furto, spaccio di sostanze stupefacenti e rapina, e già destinatario di un provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Assisi per tre anni emesso nel mese di ottobre 2018. L’uomo è risultato essere inoltre anche destinatario di un decreto di espulsione dal Territorio Nazionale.

Il 39enne è stato denunciato e per lui sono state avviate le procedure per una espulsione coatta dal territorio nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.