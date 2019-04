Spacciatore catturato mentre vende la cocaina, arrestato. Due ladri rinchiusi in carcere

Due ladri rinchiusi in carcere e uno spacciatore in manette. I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione per due uomini già agli arresti domiciliari, condannati in via definitiva a scontare una pena detentiva di due anni di reclusione per un furto commesso a Firenze nel 2016. Presi e rinchiusi nel carcere di Capanne.

E nel fine settimana, a Perugia, i militari hanno arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti un giovane straniero. Beccato mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente, nei pressi del carcere di Capanne. L'auto sospetta, che viaggiava a passo d'uomo, ha messo in allarme i carabinieri, che l'hanno seguita. L'auto si è fermata a bordo strada. Poi lo scambio con il cliente e le manette.

I carabinieri lo hanno bloccato con i soldi dello smercio, altre quattro dosi di coca e 350 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato e saranno avviate le pratiche relative alla sua espulsione dal territorio nazionale. L’uomo, senza fissa dimora in Italia, non risulta svolgere attività lavorativa.