Barattolo di cocaina nascosto nel giardino di casa: arrestato spacciatore minorenne

Cocaina nascosta nel giardino di casa: baby spacciatore in manette. I carabinieri di Assisi, durante un controllo del territorio, hanno arrestato un minorenne straniero. Il ragazzino, dopo l'arresto, è stato portato al Centro di accoglienza per minori di Firenze.

I militari lo hanno beccato mentre cedeva una dose di coca a un altro giovanissimo. Il minorenne, secondo quanto spiegato dai carabinieri, ha tentato di buttare via altre tre 'pacchetti' di cocaina. Ma il gioco di prestigio non ha funzionato. La perquisizione della casa del ragazzo ha portato alla luce il resto: nascosto in giardino, sotto a un sasso, c'era un barattolo con 25 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Sequestrati anche soldi in contanti, ritenuti provento di spaccio.