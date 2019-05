Assisi, camion carico di maiali si ribalta lungo la strada per Cannara

Sono ancora da accertare la cause per cui un camion si è parzialmente ribaltato lungo la strada che da Castelnuovo di Assisi porta a Cannara.



Secondo quanto è stato possibile apprendere, il mezzo pesante è finito con le ruote nel canale di scolo che costeggia la carreggiata, finendo per adagiarsi su un fianco. Alcuni degli animali trasportati sono usciti all'esterno, allontanandosi nella campagna circostante.