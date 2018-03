Cade in dirupo mentre raccoglie asparagi: salvato grazie ad uno straniero che ha sentito il grido di aiuto

I carabinieri di Assisi questa sera sono intervenuti in frazione Tecla dove un cittadino albanese aveva udito dei lamenti provenienti da un anfratto. I militari giunti hanno trovato un anziano che per cause accidentali era scivolato in un dirupo. L'uomo 79 enne è stato caricato a spalla dai militari e portato poi sul ciglio della strada. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato presso l'ospedale di Assisi. Non versa in gravi condizioni salute.