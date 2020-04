Coronavirus, ad Assisi da giorni nessun contagio, molti i guariti. "Situazione in netto miglioramento"

“La situazione ad Assisi è in netto miglioramento per quanto riguarda i concittadini affetti dal coronavirus e con soddisfazione possiamo affermare che da giorni non si registrano nuovi casi positivi. Questo ci fa ben sperare ma dobbiamo continuare ad attenerci alle regole": lo ha affermato il sindaco di Assisi, Stafania Proietti, analizzando gli ultimi dati che riguardano la pandemia sul territorio della città Serafica. Buonissime notizie sul versante dei guariti: altre 6 persone che avevano contratto il coronavirus sono guarite, salgono così a 19. Nessun nuovo contagio mentre restano in 3 ricoverati e 8 sono anche a rischio coronavirus e si trovano in isolamento domiciliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.