Coronavirus, nuovo bollettino medico ad Assisi: salgono a 20 i casi di contagio

Sono saliti a 20 i casi positivi sul territorio di Assisi. E’ questo l’aggiornamento che fa il sindaco Stefania Proietti dopo aver ricevuto le comunicazioni ufficiali da parte dell’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1. Quattro di queste persone si trovano ricoverate in ospedale, le altre sono in isolamento domiciliare. Il sindaco, in qualità di responsabile del COC (Centro operativo comunale) aperto presso gli uffici di Santa Maria degli Angeli, continua a seguire e monitorare la situazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E anche in quest’occasione Stefania Proietti vuole ribadire l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa in osservanza delle misure restrittive disposte a livello governativo: “Soltanto non uscendo di casa possiamo arginare la diffusione del coronavirus. In questo momento di emergenza dobbiamo essere tutti responsabili e stare vicino a chi soffre. Come amministrazione non lasciamo indietro nessuno, ci sforziamo di raccogliere le istanze e i bisogni delle persone più fragili. Un sentimento di vicinanza va a coloro che sono in prima linea, dagli operatori sanitari alle forze dell’ordine, in questa situazione delicata e difficile”.