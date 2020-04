Coronavirus, ad Assisi si registra il primo guarito. Il sindaco: "Sono 23 e non 25 i contagiati in città"

Una buona notizia arriva da Assisi nel bollettino quotidiano emanato dal sindaco Stefania Proietti. Nella città di San Francesco si registra il primo caso di persona guarita dal coronavirus. Restano così nel territorio comunale 23 casi positivi, di cui 1 guarito, 5 ricoverati in ospedale e 17 in isolamento. Il primo cittadino, dopo aver controllato con la task-force sanitaria, ha voluto far chiarezza sui numeri ufficiali dei contagi dopo alcune attribuzioni sbagliate.

“I casi registrati ad Assisi dall’inizio dell’emergenza sono in totale 23 (compresa la persona guarita) – ha spiegato il sindaco – e non 25 come riportato nel sito della Regione dedicato all’emergenza coronavirus. Abbiamo proprio ieri verificato con i responsabili la correttezza dei numeri al fine di non ingenerare confusione tra i cittadini in questo momento delicato. Due dei casi attribuiti al comune di Assisi sono residenti in altri comuni, e correttamente trattati dalle proprie amministrazioni. Attendiamo l’allineamento del portale regionale, ben comprendendo la grande mole di lavoro di tutto il personale addetto.”