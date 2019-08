Stop ai furbetti, due super multe da oltre 5mila euro: guida senza patente e ambulante abusivo

Due maxi multe da oltre 5mila euro l'una sono state elevate dai carabinieri, durante i controlli estivi, ad un ambulante di abbigliamento e ad un peruviano che guidava un'auto senza la giusta documentazione. Il primo verbale da 5.164 euro è stato vergato a Bettone per commercio ambulante senza licenza ad un cittadino straniero intento a vendere porta a porta, nelle vie della città, abbigliamento e casalinghi: tutto il materiale è stato sequestrato e depositato presso il Comune in attesa di essere donata ad associazioni di volontariato. Multa da 5.110 per guida senza patente nei confronti di un peruviano 42enne sorpreso a viaggiare nelle vie di Assisi.

I controlli su strada dei Carabinieri di Assisi hanno dimostrato ancora una volta quanto sia diffuso il malcostume dell'utilizzo del cellulare durante la guida - 5 verbali e punti tagliati - una delle principali cause di incidenti stradali.