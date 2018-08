Controlli anti-droga in provincia: coltivava marijuana in giardino, gruppo di giovani con eroina e metadone

Coltivava piante di marijuana nel suo giardino. Il tutto dentro dei vasi che aveva sperato di occultare in mezzo al verde. Ma evidentemente i militari di Bettona avevano catturato qualche voce o sospetto nell'aria arrivando direttamente nel giardino del coltivatore insospettabile. Tutte le piantine sono sequestrate e verranno bruciate nei prossimi giorni. Nei guai, con denuncia a piede libero, è finito un 43enne di Bettona. Nella rete dei controlli anti-droga dei Carabinieri sono rimasti "impigliati" anche dei giovani dell'area Assisi-Bastia: in tre - tutti italiani - sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti dato che sono stati sorpresi in possesso di fiale di metadone e due grammi di eroina.