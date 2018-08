A Ferragosto saltano patenti per droga e alcol, in manette un ladro e fermato in tempo uno stalker

Il territorio di Assisi è stato controllato a tappeto a Ferragosto e nei giorni precedenti dai Carabinieri che hanno monitorato locali, strade e pregiudicati. Sono state 128 le persone identificate, di cui 30 stranieri, e 99 mezzi e 10 locali pubblici. Sono state sei le patenti ritirate: a due cittadini italiani per guida in stato di ubriachezza e 4 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Due gli arrestati: un cittadino della Guinea, 22enne, per la violazione della misura degli arresti domiciliari, lo stesso è stato sorpreso a “festeggiare” il Ferragosto all’interno di un bar di Bastia Umbra; un 62enne, pregiudicato, al quale è stato notificato un ordine di carcerazione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo amseguito di condanna per furti avvenuti nel 2016. Fermato in tempo uno stalker, un 47enne polacco, trovato a pochi metri daalla abitazione della ex compagna nonostante il divieto disposto dal giudice.