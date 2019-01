Assisi, auto in fiamme si sfrena e travolge un altro mezzo

Un'automobile, alimentata a metano, ha preso fuoco questa sera, 17 gennaio, in località Porziano di Assisi. La vettura era parcheggiata, le fiamme, scaturite presumibilmente per una questione tecnica, hanno presto avvolto il mezzo che si è sfrenato, finendo contro un altro mezzo, anch'esso fermo in sosta.

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 21.40, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, Gaifana e dalla centrale di Perugia per provvedere a spegnere il rogo e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Accertamenti in corso per ricostruire con esattezza l'accaduto. Non risultano feriti.