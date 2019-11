Guida ubriaco contromano, si schianta contro un garage e aggredisce i poliziotti: arrestato

Ubriaco di mattina guida contromano, si schianta contro la porta di un garage e aggredisce i poliziotti. E' successo a Santa Maria degli Angeli, dove l'uomo, un 32enne, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Assisi. Gli è stata anche ritirata la patente.

A lanciare l'allarme è stata una donna che si è accorta che l'uomo appena uscito dal bar e al volante di un'auto era completamente ubriaco. I poliziotti hanno intercettato l'auto mentre percorreva contromano un incrocio e un tratto di via. L'hanno raggiunta e hanno intimato all'uomo alla guida di fermarsi. L'inseguimento si è concluso con il 32enne che si è schiantato contro la porta di un garage.

E non è finita qui. Il 32enne, italiano con precedenti di polizia, una volta sceso dall’auto si è scagliato contro i poliziotti. Bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'alcol test ha rivelato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito: denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata.