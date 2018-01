Completamente ubriaco tenta la fuga in pieno pomeriggio e tampona l'auto degli agenti: arrestato

Alla vista degli agenti ha tentato la fuga lungo la trafficata via Los Angeles, a Santa Maria degli Angeli, alle 18 del pomeriggio. Ma quando la polizia ha tentato di sbarrargli la strada, il conducente ha impattato contro la loro auto. Fortunatamente tutti illesi, peccato che l'uomo, un cittadino italiano di circa 45 anni, fosse completamente ubriaco. L'allarme era scattato poco prima, quando è stato avvistato nei pressi di una banca "parcheggiato" con la propria auto, in visibile stato di alterazione psicofisica.

Gli agenti del Commisariato di Assisi, giunti sul posto per un controllo, hanno notato che l'uomo ingranava la marcia e tentava di scappare. E' a quel punto che è partito l'inseguimento, fino al dammeggiamento dell'auto e al fermo del conducente, che si è rifiutato di fare anche l'alcol test. L'uomo è stato arrestato in attesa del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia; le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, rifiuto di sottoporsi all'alcol test e guida in stato di ebrezza.

Difeso dall'avvocato Sara Agrifoglio del foro di Perugia, in sede di udienza di convalida, l'indagato ha chiesto scusa per il suo atteggiamento, dovuto all'assunzione dell'alcol. Il giudice ha convalidato l'arresto senza disporre nessuna misura restrittiva ed ha rinviato l'udienza a giugno.